Korneuburger Werft: Neues Wohnen auf der Donau

Apropos Donau: Signa überlegt, eine direkte Verkehrsanbindung von der Werft nach Wien zu schaffen. Ein Wassertaxi, das direkt beim Schwedenplatz hält, wäre eine Möglichkeit. „Wir denken hier in alle Himmelsrichtungen“, so Signa-Sprecher Ernst Eichinger auf KURIER-Anfrage.

Für die Stadt hätte jedoch ein anderes Verkehrsprojekt Priorität: Seit Jahren besteht der Wunsch nach einer weiteren Autobahnabfahrt, derzeit bestehen an der A22 die Anschlussstellen Ost und West. Eine Abfahrt Mitte wäre für das neue Stadtviertel in der Werft eine ideale Anbindung, und auch der Rest der Stadt würde von einer Verkehrsentlastung profitieren. Das Projekt hängt jedoch in der Warteschleife, aktuell befinde es sich in der „strategischen Analyse“, heißt es vom Verkehrsministerium, das eine neue Abfahrt prüft.