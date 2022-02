Lerncafé Korneuburg: Die Freude am Lernen lernen

Die Caritas-Lerncafés wollen nicht nur Lerninhalte, sondern auch die Freude am Lernen vermitteln. 2007 wurde in Graz der erste Standort eröffnet. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren. „Ohne Freiwillige gäbe es das Projekt nicht“, machte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien, bei der Feier in Korneuburg klar. 960 Ehrenamtliche sind in den 65 Lerncafés in Österreich tätig, 2.000 Kinder und Jugendliche werden aktuell betreut – und der Bedarf ist enorm.

Große Nachfrage

Das spürt man auch in Korneuburg, wo es eine lange Warteliste gibt. „Nicht der Anmeldezeitpunkt ist entscheidend, sondern wie dringend eine Lernunterstützung benötigt wird“, so Leiterin Löhr. Ein Anruf beim Lerncafé reicht, um ein Erstgespräch zu vereinbaren. Dabei hilft man den Kindern oft nicht nur schulisch auf den richtigen Weg; im Lerncafé haben viele der Kinder Freunde gefunden, und manch Jugendlicher wurde durch die stete Unterstützung davon abgehalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. „Es ist eben viel mehr als nur Nachhilfe“, kann die Korneuburger Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser aus Erfahrung sagen.