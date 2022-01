Rekordinvestment: 300 Millionen Euro für Nachhilfe-Start-up GoStudent

Das neue Jahr bringt für das stark expandierende Wiener Online-Nachhilfe-Start-up GoStudent einen wahren Geldregen von Investoren. Insgesamt sammelte das Unternehmen in einer weiteren Finanzierungsrunde 300 Millionen Euro an Risikokapital ein. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um das höchste Investment, das je in Österreich aufgenommen wurde.

Hauptinvestor ist der in Amsterdam ansässige Technologieinvestor Prosus. Weiteres Kapital kommt vom Telekom Innovation Pool der Deutschen Telekom, der japanischen Softbank, dem chinesischen Internet-Konzern Tencent, Dragoneer, Left Lane Capital und Coatue. Prosus gehört mehrheitlich der südafrikanischen Naspers Holding, die 2019 ihre Internet-Beteiligungen auslagerte. Die Gesellschaft ist wiederum am chinesischen Internet-Konzern Tencent oder auch an der deutschen Delivery Hero beteiligt.

Teuerstes EdTech-Einhorn

Die 2017 gegründete Lernplattform GoStudent verbindet Schüler im Live-Videogespräch mit ausgewählten Nachhilfelehrern. Erst vor sieben Monaten, im Juni 2021, erhielt GoStudent 205 Mio. Euro von Investoren - u.a. Softbank und Tencent - und stieg mit einer Firmenbewertung von 1,4 Mrd. Euro zum ersten EdTech-Einhorn im schulischen Bereich in Europa auf. Seit der Gründung im Jahr 2016 nahm das Unternehmen bereits 590 Mio. Euro an Investorengeldern auf. Mit der neuerlichen Finanzierungsrunde hat sich der Firmenwert des nun wertvollsten EdTech-Start-ups Europas auf 3 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.