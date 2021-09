GoStudent zieht mit Schoolfox-Übernahme ins Klassenzimmer ein

Erster großer Expansionsschritt der heimischen Nachhilfeplattform GoStudent in Österreich. Das EdTech-"Einhorn" (Bewertung über 1 Mrd. Dollar, Anm.) übernimmt 100 Prozent der Fox Education Services GmbH, deren Apps in heimischen Schulen unter den Namen SchoolFox, KidsFox und TeamFox bekannt sind. Das Unternehmen, die Marken, die Produkte, das Team und das Management von FoxEducation soll bestehen bleiben, heißt es in einer Aussendung von GoStudent am Dienstag. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Mit der Übernahme wolle man die Service-Palette im Bereich Bildung auf den schulischen Bereich ausweiten. Durch die Vereinigung von Kommunikationsservices in der Schule und leistbarer Lernunterstützung in Top-Qualität nach der Schule werde ein deutlicher Mehrwert für Familien und Lehrende geschaffen.

All-in-one-Schulkommunikation

"Was die Schulfüchse in kurzer Zeit aufgebaut haben, ist beeindruckend. Sie sind absoluter Vorreiter in der DACH-Region in Sachen All-in-one-Schulkommunikation", kommentieren die GoStudent-Grüner Gregor Müller und Felix Ohswald den Deal. Darüber hinaus biete Fox Education umfangreiche Funktionen gepaart mit einfacher Handhabung, die eine echte Hilfe für die Schule und Familien darstelle. "Das passt perfekt zu uns! Mit diesem wichtigen Schritt kommen wir unserer Vision, die Bildung für alle leichter zugänglich zu machen, ein großes Stück näher”, so die beiden Gründer.

GoStudent hat erst im Juni 205 Mio. Euro bei Investoren wie Softbank oder Tencent eingesammelt und ist mit einer Bewertung von mehr als 1,4 Mrd. Euro das wertvollste EdTech-Start-up Europas.