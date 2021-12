Hansi Hansmann im Glück: „Investment 100-fach zurückbekommen“

Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag brachte in der Vorwoche der Verkauf des Vergleichsportals durchblicker.at an die ungarische Netrisk-Gruppe, die einem US-Finanzinvestor gehört. Schon im September fand Hansmann einen Käufer für das Kinder-Zahnputz-Start-up Playbrush, das sich die Schweizer Sunstar Group anlachte. Bezahlt wurde angeblich ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Playbrush will mit „smarten“ Zahnbürsten Kinder zum Zähneputzen motivieren.