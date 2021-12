Wieder Millionen-Exit: Hansi Hansmann verkauft "durchblicker"

Was ist durchblicker?

durchblicker hat seit Marktstart im Jahr 2010 eine eindrucksvolle Start-Up-Erfolgsgeschichte geschrieben. Unternehmen, Marke und Team von durchblicker in Österreich bleiben auch unter der neuen Eigentümerschaft unverändert bestehen. Vorerst, weil ja für den fließenden Übergang immer die Macher an Bord bleiben. Wie lange die beiden Gründer, Baudisch und Oberer noch bei durchblicker arbeiten werden, ist aber offen.

durchblicker ist Österreichs unabhängiges und marktführendes Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien über rund 85 Mitarbeiter. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, sowie topprodukte.at und die Österreichische Fußball Bundesliga. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.

„Die Vision der Netrisk Gruppe, nationale Champions für Online-Preisvergleiche unter einem Dach zusammenzuführen, hat uns überzeugt. durchblicker und mit uns die österreichischen Konsument:innen werden vom Know-how unserer neuen Schwesterunternehmen enorm profitieren. Viele von ihnen sind wie wir Marktführer in ihren Ländern. Wir freuen uns auf die Möglichkeit unsere langjährige Erfahrung in den neuen Verbund einbringen zu können und uns gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Reinhold Baudisch und Michael Doberer.

Die Unabhängigkeit und Objektivität von Österreichs größtem Tarifvergleichsportal ist auch mit den neuen Eigentümern, und auch mit der Unterstützung der Private-Equity-Gesellschafter TA Associates und MCI Capital langfristig gewahrt. Keines der Unternehmen der Netrisk Gruppe ebenso wenig wie jene im Portfolio von TA und MCI sind direkt oder indirekt an Unternehmen beteiligt, die von durchblicker verglichen werden.

"Die Netrisk Gruppe ist stolz, durchblicker, seine Mitarbeiter und seine Partner in unserem Verbund willkommen zu heißen. Dank seiner Marktposition ist durchblicker ein echtes Juwel unter den Preisvergleichs-Plattformen in der Region. In den Bereichen Versicherungen, Telekommunikation, Energie und traditionelle Finanzprodukte sehen wir noch großes Wachstumspotenzial", erklären Robert Sokolowski, Group CEO, und László Sebestyén, Chairman, der Netrisk Gruppe.

"Wir sind beeindruckt, was durchblicker in den vergangenen zwölf Jahren erreicht hat, und wir bewundern die Unternehmenskultur, die Reinhold und Michael bei durchblicker aufgebaut haben. Mit dieser jüngsten Akquisition setzt die Netrisk Gruppe ihre Strategie fort, eine starke internationale Plattform für Online-Preisvergleiche in Mitteleuropa aufzubauen", sagt Maxime Cancre, Principal bei TA Associates.