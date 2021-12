385-Millionen-Exit: Was Busuu-Gründer Bernhard Niesner mit dem Geld vorhat

385 Millionen Euro in cash – so viel zahlte das US-Unternehmen Chegg für die Sprachlern-App Busuu des Österreichers Bernhard Niesner. Gemeinsam mit Adrian Hilti hat er das Start-up 2008 gegründet, ging durch viele Höhen und Tiefen, stand einmal sogar kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Übernahmeversuche gab es immer wieder. Vergangene Woche kam es zum Megadeal.

KURIER: Herr Niesner, sprechen Sie die afrikanische Sprache Busuu?

Bernhard Niesner: Nur drei Sätze. Aber sonst vier Sprachen. Ich war immer gut im Studium, hab Handelswissenschaften an der WU studiert, aber die meiste Freude hatte ich immer mit Sprachen.

Sie haben den Mega-Exit vollbracht: 385 Mio. Euro für ihre App. Wie fühlt sich das heute an?

Es fühlt sich natürlich immer noch super an. Aber zugleich ist es auch immer noch Business as usual. Wir arbeiten ja weiter. Der Moment, der mir am meisten gefallen hat, war jener, als wir die Nachricht an das Team kommuniziert haben und ich die positiven Reaktionen erlebt habe. Die Mehrheit wusste nichts vom Exit-Prozess und ich war mir nicht sicher, wie sie reagieren werden.

So was macht man immer heimlich.

Ja. Wenn man mit einer börsenotierten Firma verhandelt, ist das extrem vertraulich.

Sie hätten schon öfter verkaufen können, warum hat es jetzt geklappt?

Es gab immer Interesse, uns zu kaufen. Schon kurze Zeit, nachdem wir gegründet hatten. Hansi Hansmann (Erstinvestor und Mentor, Anm.) hat damals gesagt: „Und dann? Dann hast du ein paar Millionen und fängst irgendwo anders wieder von vorne an.“ Wir sind sehr wählerisch gewesen, wir mussten ja nie verkaufen. Die Sache mit Chegg war anders: Damit können wir unsere Vision, Fremdsprachen in die Welt zu bringen, noch schneller verwirklichen. Mit Chegg passt das einfach.

Warum zahlt ein amerikanisches Unternehmen so viel Geld für Busuu?

Chegg kann durch diese Akquisition viele Synergien generieren, sie können z.B. ihren sechs Millionen Kunden jetzt eine Sprachlern-App anbieten. Zusätzlich bekommt Chegg Zugang zum schnell wachsenden Sprachlernmarkt. Der ist aktuell 50 Milliarden Euro groß, er wird auf über hundert Milliarden bis 2025 anwachsen. Der Online-Anteil (Anm. derzeit 15 Mrd. Euro) wird sich fast verdreifachen. Wir machen aktuell 40 Millionen Euro Umsatz, wurden etwa mit dem Zehnfachen bewertet, das ist schon sehr gut. Wir haben in unserer Geschichte nur 16 Millionen Euro Finanzierung aufgenommen, dies im Schnitt 24-fach an die Investoren zurückgezahlt.

Wie ist das, sein Werk wegzugeben?

Man muss realistisch sein, wenn man externe Investoren hat. Die wollen auch irgendwann einen Return sehen. Es war klar, dass wir einen Exit machen werden, sei es über einen Börsengang oder eben einen Verkauf an einen strategischen Investor. Für mich ändert das aber nicht viel, ich bleibe weiterhin an Bord.

Wie gehen Sie damit um, dass jetzt nicht alles so bleiben wird, wie Sie es gemacht haben?

Chegg hat uns gekauft, weil wir die Experten sind. Als CEO werde ich unseren Weg gehen, jetzt mit noch mehr Ressourcen und Teil eines börsennotierten Tech-Unternehmens aus dem Silicon Valley. Wir sind jetzt quasi europäisches Headquarter. Es wird unsere Aufgabe sein, die richtige Kultur zu erhalten.

Auf einmal haben Sie einen Boss.

Ehrlicherweise hat man auch als Eigentümer ein Bord an Investoren, an das man berichten muss. So viel ändert sich also nicht.

Wie lange wollen Sie bei Busuu als CEO bleiben?

Das kann ich schwer beantworten, aber definitiv die nächsten paar Jahre. Ich will sehen, wie wir weiter wachsen können.

Gehen wir in der Geschichte zurück: Busuu wurde 2008 gegründet, wie mühsam war der Beginn?

Ich hab den Adrian im MBA in Madrid kennengelernt. Wir haben die Idee schon während des Studiums ausgearbeitet, gleich nach Abschluss gestartet, aber dann kam die Wirtschaftskrise. Familie und Erspartes hat uns über Wasser gehalten – ich hatte zwei Jahre lang kein Gehalt. Rückblickend muss ich sagen, wir hatten das Pech, zu früh dran gewesen zu sein, nämlich als Desktop-Plattform. Das war die falsche Technologie. Der Umbau auf die Mobil-Version hat uns fast zwei Jahre gekostet. Und dann hatten wir Probleme mit der Firmenkultur. 2012 sind wir nach London übersiedelt, wir haben zu schnell Mitarbeiter aufgebaut, ohne die richtige Kultur zu festigen. Dann ist uns das Ganze um die Ohren geflogen, wir mussten restrukturieren. Ein unternehmerisches Nahtod-Erlebnis. Da war ich schon sechs Jahre am Arbeiten. Wir haben es dann mit letzter Kraft geschafft, und ich habe mir geschworen, besser auf die Firmenkultur zu achten. Wir haben 2015 sechs Millionen Euro Finanzierung aufgenommen, ab dann ging es wieder bergauf.