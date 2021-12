Start-ups oder wie man vom Fliegenfänger zum Millionär wird

Und genau in dem Laden des Mineralölmultis ist Hansmann der Finanzchef. Es ist der Beginn seiner Karriere als Zahlenfuchs. Zunächst aber stellt sich Hansmann eine Frage: Wo verdiene ich am meisten? Antwort: In der Pharmabranche.

Hansmann geht zum Weltkonzern Wellcome. 1992 wird er General Manager von Wellcome in Spanien. Ein Traum. Er liebt das Land und kann die Sprache. Und hier liegt der Ursprung seines späteren Erfolgs.

Der Pharmariese Glaxo ist damals auf Einkaufstour. Wie Wellcome betreibt auch Glaxo in Spanien ein großes Produktionswerk. Nach einer Übernahmeschlacht an der Börse fusioniert Glaxo mit Wellcome. Der neue Riese braucht in Spanien aber nur ein Werk, das zweite steht zur Schließung an.

Fauler Kompromiss

Gewerkschaft und Öffentlichkeit sind alarmiert. Da hat Hansmann eine Idee: Er will das Werk kaufen! Alle sind glücklich. Die bisherigen Eigentümer, als auch die Regierung in Madrid. Eine Schließung hätte jede Menge Wirbel bedeutet.

Hansmann muss allerdings einen faulen Kompromiss eingehen. Er muss zwei Management-Kollegen mit an Bord nehmen. Zwei Spanier aus noblen Kreisen mit guten Kontakten in die Politik. Diese Kontakte hat es für den Deal gebraucht.

Hansmann und seine beiden Miteigentümer übernehmen das auf dem letzten Stand der Technik befindliche Werk nahe Madrid mit damals 300 Beschäftigten um einen Euro. Hansmann nannte das später einmal „einen guten Deal“.