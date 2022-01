Ohne Nachhilfe schaffen viele Kinder die Schule nicht mehr

Struktur in den Tag könnte außerdem ein selbst erstellter Stundenplan bringen: „Da schreibt man rein, was man wann lernt“, schlägt Cimpa vor. „Das Erstaunliche: Die meisten Kinder halten sich daran und entwickeln so Lernrituale.“

Grundsätzlich hilft es Kindern, wenn sie sich selber Ziele setzen dürfen: „Sie entwickeln großen Ehrgeiz, wenn sie sagen können, welches Ergebnis sie in welchem Fach erreichen wollen“, erklärt der Lerncoach. Das könne etwa heißen, mit einem Vierer zu bestehen – auch das sei in Ordnung. „Hier sollen Eltern nicht zusätzlich Druck machen. Sonst assoziieren die Jugendlichen Schule mit Stress und mit weniger Zeit für Wichtiges wie Freunde. So entsteht eine Negativspirale, aus der man nicht so schnell herauskommt.“

Verfolgen Kinder Ziele und sehen, welche Fortschritte sie machen, motiviert sie das. Das sollten dann auch die Eltern wertschätzen. „Viele sagen nur, was nicht passt und loben ihr Kind zu wenig. So führt Lernen zu einer Schmerzvermeidungsstrategie. Hat ein Kind aber Erfolgserlebnisse, führt das zu Dopaminausschüttung im Gehirn – das motiviert.“