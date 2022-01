Was untreue Partner tun, um eine Affäre zu verheimlichen

Was aber tun Menschen, um ihre Affären vor dem Partner zu verbergen? Dieser bisher unerforschten Frage ging der Evolutionspsychologe Menelaos Apostolou in einer Studie nach, die nun im Fachjournal Personality and Individual Differences publiziert wurde. In zwei Befragungen – zuerst von vergebenen Personen, dann von Menschen, die schon einmal fremdgegangen waren – kristallisierten sich elf Haupt-Strategien heraus: darunter diskretes Verhalten, die Vernichtung digitaler Beweise und wenig Kontakt zu derjenigen Person (siehe unten).