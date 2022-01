Weniger Sex in der Pandemie: Kondomabsatz ging deutlich zurück

Auch wenn Menschen weltweit vermehrt zu Hause blieben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hat die sexuelle Aktivität mit dem beliebten Verhütungsmittel abgenommen, so Goh Miah Kiat, CEO des Unternehmens gegenüber Nikkei Asia.

Den Grund für den Rückgang der Verkaufszahlen sieht er unter anderem in den Schließungen von Hotels und Wellnesszentren. Während der Pandemie waren auswärtige Übernachtungen phasenweise komplett eingeschränkt. In Ländern, in denen traditionell viele Menschen unter einem Dach wohnen, fielen somit wichtige intime Rückzugsorte weg.