„Papa, wie funktioniert denn dieser Sex?“

Heinzl rät, von Beginn an klare Begrifflichkeiten für die Genitalien zu verwenden: „Viele Erwachsene haben arge Komplexe. Sich mit der kindlichen Sexualität zu beschäftigen, bedeutet auch, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen: Wie wurde ich aufgeklärt? Welcher Zugang zur Sexualität wurde mir vorgelebt?“ Klare Benennungen tragen außerdem zur Prävention von sexueller Gewalt bei: „Wenn Kinder ihre Körperteile benennen können, können sie viel eher sagen, wenn Missbrauch passiert: In meiner Arbeit im Präventions- und Kinderschutzbereich hatte ich mit einem fünfjährigen Buben zu tun, der in der Familie mehrmals gesagt hatte, dass der Opa den Traktor in der Garage abstellt. Niemand dachte sich etwas dabei, bis nach einem halben Jahr der sexuelle Missbrauch aufkam.“

Soziale Regeln abstecken

Erwachsene schauen auf alles mit der Erwachsenen-Brille, Kinder leben nach dem Hier-und-Jetzt-Prinzip, wollen Bedürfnisse sofort befriedigen, das betreffe auch sexuelle Bedürfnisse: „Wenn sich Kinder an den Genitalien berühren, wenn sie masturbieren wollen, dann machen sie das. Das ist nichts Verwerfliches, die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die sozialen Regeln dafür abzustecken.“ Die eigene Sexualität müsse man Kindern nicht beibringen, sie lernen von alleine, was sich gut anfühlt.

„Sexuelle Basiskompentenzen werden in den ersten 10 Lebensjahren erlernt, dazu gehören auch Doktorspiele, für die es ebenfalls Regeln geben muss. Was es bei Kindern in ähnlichem Alter nicht gibt, ist Opfer und Täter. Es gibt keinen fünfjährigen Sexualstraftäter.“