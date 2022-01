Sex im neuen Jahr: Feiern wir ein Fest der Ekstase!

Zeit der Rückblicke - und da stellt man sich vielleicht auch im Hinblick auf die eigenen sexuellen Aktivitäten ein paar Fragen: Hat es die Zeit in puncto Liebesleben gut mit mir gemeint? War da genug Sex – vor allem genug guter Sex? Da kommt es vermutlich darauf an, in welcher Lebensphase sich ein Mensch gerade befindet. Je jünger, desto weniger wichtig erscheint der Aspekt „gut“. Vielmehr geht’s um die Quantitätsfrage, Motto: Wurscht wie, Hauptsache, Sex! Was selbstverständlich eine Frage des Typs ist, es gibt auch in diesem Lebensabschnitt wählerische Gourmets. Aber meist ist es so, dass sich viele in dieser Lebensphase vor allem ausprobieren wollen, man muss es tun – egal, was dabei am Ende rauskommt. Schauen wir mal, einfach so. Da geht es um die Erfahrung, um das Experiment – um die Möglichkeit, das eigene sexuelle Spektrum zu erweitern, sich auf vielfältige Weise zu spüren. Um am Ende zumindest eine Ahnung davon zu haben, wie Sex nun tatsächlich sein sollte, damit er als halbwegs befriedigend erlebt wird.