Korneuburg: Kirche und Kloster stehen zum Verkauf

„Für die Stadt ist es nur positiv, wenn die Anlage saniert und einer neuen Bestimmung zugeführt wird. Nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Belastung, die auf Dauer nicht zu stemmen gewesen wäre“, weiß ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Dennoch ist der Verkauf einer Kirche ein heikles Thema; auch in Korneuburg gab es Widerstand, die FPÖ reichte eine Petition für eine christliche Weiternutzung ein.

Geht es nach Gepp, wären Veranstaltungsräume wünschenswert, auch ein Hotel und ein Gastronomie-Konzept waren schon im Gespräch. Auf einem Teil der Freifläche der Anlage wäre zudem ein Neubau möglich. „Die Grundstruktur muss aber aufgrund des Denkmalschutzes erhalten bleiben“, versichert der Stadtchef.

Augustinerkirche ist Einzelfall

Dass eine Kirche tatsächlich in private Hände gegeben wird, ist ein absoluter Einzelfall – laut Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, ist die Korneuburger Augustinerkirche derzeit sogar der einzige ihm bekannte Fall in Niederösterreich. Das Gotteshaus, das bis März 2020 für die Sonntagabend-Messen genutzt wurde, habe in den letzten Jahren mehr kunsthistorischen als spirituellen Wert gehabt. „Wir sind also nicht gram, wenn hier eine würdige andere Verwendung gefunden wird.“

Dass Kirchenverkäufe im ländlichen Raum sehr selten sind, liege an den gewachsenen Strukturen. Wo es eine Gemeinde gab, brauchte es nun einmal auch eine Kirche. In Großstädten wie Wien hingegen komme es immer wieder vor, dass Glaubensgemeinden zu klein werden und ein Gotteshaus einer neuen Nutzung zugeführt wird - allerdings im kirchlichen Sinne.