Unwetter über Österreich: Die Lage in den Bundesländern

Durch den Starkregen kam es etwa zu einigen Verkehrsunfällen. Blitzschläge richteten an Wohnhäusern und Bauernhöfen in den Gemeinden Hartkirchen, Allerheiligen und Rohrbach-Berg Schaden an. Auch umgestürzte Bäume mussten von den Straßen beseitigt werden. In der Gemeinde Kallham ging ein Baum in Flammen auf. Zum Großteil mussten jedoch Keller und Gebäude leergepumpt werden.

Tiefgarage am Hauptplatz unter Wasser

So etwa auch die Tiefgarage am Linzer Hauptplatz. "In der untersten Etage stand das Wasser 70 bis 80 Zentimeter hoch", hieß es von der Berufsfeuerwehr Linz. Mittlerweile sei das Wasser jedoch bereits wieder abgepumpt.