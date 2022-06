Unwetter: Mehrere Verschüttete nach Murenabgängen in Kärnten befürchtet

Höchste Alarmstufe Dienstagmorgen in Kärnten: In der Gemeinde Einöde bei Villach sind offenbar mehrere Menschen von Muren verschüttet bzw. mitgerissen worden. "Die Situation ist noch völlig unklar. Der Polizeihubschrauber ist am Weg. Wir hoffen, dass er trotz des Wetters fliegen kann", erklärt Rainer Dionisio, Sprecher der Kärntner Polizei. Auch die Alpinpolizei ist im Einsatz, sowie Dutzende Feuerwehren. "Es sieht schlimm aus. Wir warten alle, bis wir uns einen Überblick verschaffen können. Ortsteile sind zum Teil von der Außenwelt völlig abgetrennt", schildert Daniel Frank, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Treffen.

In den frühen Morgenstunden war für Treffen am Ossiacher See eine Zivilschutzwarnung ausgegeben worden. Einsatzkräfte vor Ort schildern die Situation als dramatisch.

Krisenstab eingerichtet

In der Gemeinde Einöde/Äußere Einöde bei Villach gehen die Einsatzkräfte offenbar vom schlimmsten aus: Mehrere Menschen sollen in ihren Häusern, aber auch Autos von Muren verschüttet worden sein. Die noch andauernden heftigen Gewitter machten zunächst ein Vorrücken der Feuerwehr unmöglich. "Die gesamte Nacht sind mehrere Notrufe bei uns eingegangen. Bäche sind über die Ufer getreten. Die Bezirkshautpmannschaft hat einen Kristenstab eingerichtet", sagt Pressesprecher Dionisio.

Laut ersten Meldungen sollen mehrere Muren über Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen abgegangen sein. Die Bevölkerung ist angewiesen, in den Häusern zu bleiben, den ersten Stock aufzusuchen und sich in Sicherheit zu bringen. Besonders betroffen sind die Ortsteile Winklern und die Äußere Einöde.

Auswirkungen gibt es auch auf das Verkehrsnetz. So sind unter anderem die Turracher Straße (B95) zwischen Gnesau und Zedlitzdorf gesperrt sowie die Millstätter Straße (B98) bei Treffen. Die Äußere Einöde ist nur mehr über Villach erreichbar.

Stromkabel fielen auf Straße

Bereits am Dienstagabend war der im Bereich Äußere und Innere Einöde stark von Unwettern in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein großer Ast fiel auf die Stromleitung über die Millstätter Straße (B98). Dieser wurde von der FF Winklern Einöde beseitigt. Gleichzeit fiel in unmittelbarer Nähe ein größerer Baum über die Millstätter Straße (B98). Dieser wurde von der FF Winklern Einöde und dem Grundbesitzer entfernt.

In Buchholz fielen mehrere Bäume auf die Buchholzer Straße (L45a) und blockierten diese. Die Bäume wurden von der FF Treffen entfernt. Auf dem Parkplatz einer Firma fiel ein Baum auf einen geparkten Pkw und beschädigte diesen schwer. Ein Baum fiel auch auf eine Lagerhalle der Firma und beschädigte diese. Gegen 18.00 Uhr rissen in der Klamm, vom dortigen Transformator der KELAG Kärnten, zwei Stromkabel, fielen auf die Millstätter Straße (B98) und blieben dort liegen. Bis zum Eintreffen der KELAG Mitarbeiter musste die Millstätter Straße (B98) bis 19.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.