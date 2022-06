Murenabgänge in Tirol: 150 Personen von Außenwelt abgeschnitten

Verletzt wurde bisherigen Informationen zufolge niemand. Auch Schäden an Fahrzeugen waren nicht bekannt. Wie lange die L 16 in den betroffenen Bereich gesperrt bleiben muss, war vorerst unklar. Sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen - am Nachmittag hatte in weiten Teilen Tirols starker Regen eingesetzt - würden die Aufräumarbeiten fortgesetzt, wurde betont.