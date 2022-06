Was im Seewinkel gegen die Trockenheit unternommen wird

Letzteres wird derzeit auch von der Landesregierung propagiert. Bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt wurde am Dienstag medienwirksam der Startschuss für die Seemanagement Burgenland GmbH verkündet. Ihr Ziel ist es, den Wasserstand des Neusiedler Sees nachhaltig zu heben und den Seewinkel vor dem Austrocknen zu bewahren. Dabei werde auch die Landwirtschaft eine Rolle spielen, kündigte der für Wasserwirtschaft zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) an: Künftig sollten im Seewinkel wassersparende Bewässerungstechniken zum Einsatz kommen und Kulturen angebaut werden, die an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst sind. Wie genau die Bauern zum Wassersparen motiviert werden sollen, wurde offen gelassen. Bis zum Herbst werden jedenfalls „intensive Gespräche“ mit Grundbesitzern geführt.

Konkreteres gab es zu den Bemühungen zu vermelden, den Wasserstand im Neusiedler See zu heben – derzeit liegt dieser bei 115,13 Meter über Adria. Ab Mitte Juli wird Schlamm aus dem Neusiedler See gebaggert und das Schilf zurückgeschnitten. „Wir werden mehrere Stellen gleichzeitig bearbeiten, damit wir die Situation nachhaltig in den Griff bekommen“, kündigte Dorner an.