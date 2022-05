Das Ende der Landwirtschaft am See?

„Auch wenn nichts beregnet wird, hilft das dem Neusiedler See keinen Millimeter“, sagt Werner Falb-Meixner, Vizepräsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer. Schließlich sei der See auch schon früher ausgetrocknet, als noch nicht bewässert wurde. Und überhaupt entspreche die gesamte Beregnungsmenge eines Sommers etwa einem Niederschlag von 20 Millimeter. Zum Vergleich: In Rust gingen am Dienstag knapp fünf Millimeter nieder, in Mattersburg 50 in nur 30 Minuten.