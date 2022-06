BirdLife warnt vor Austrocknung der Langen Lacke im Seewinkel

Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich warnt davor, dass die Lange Lacke im burgenländischen Seewinkel endgültig verlandet und damit als eigenständiges Gewässer verschwindet. Dies sei eine Folge der seit Jahrzehnten andauernden menschlichen Eingriffe in den Grundwasserhaushalt in dem Gebiet, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Gefordert wird daher unter anderem ein vollständiger Wasserrückhalt durch Schließung aller Entwässerungsgräben im engeren Lackengebiet.