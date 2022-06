Stammersdorfer Kellergasse: Aus für Durchzugsverkehr

Von den Beschränkungen ausgenommen sind der Linienbus, der Heurigenexpress, landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Fahrräder. Die Regelung soll im Herbst in Kraft treten, sagt Papai. Bei der Bezirksvertretungssitzung vergangene Woche hätten alle Fraktionen bis auf die FPÖ zugestimmt.

Seit einem Jahr wird an der Lösung gefeilt. Eingebunden waren Anrainer, Kellerbesitzer und auch die Landwirtschaftskammer. Mit den Maßnahmen soll „der Absatz des Wiener Weins gestärkt werden und die Gegend für Bewohner und auch Touristen attraktiv gestaltet werden, so Norbert Walter, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer.

Pflasterung bleibt erhalten

Die Verkehrsberuhigung ist dabei nur ein erster Schritt. Ab 2023 soll auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden, sagt Papai. Am Anfang der Kellergasse soll ein kleiner Platz entstehen, auch die in die Jahre gekommene Busstation soll instand gesetzt werden. Am gepflasterten Hohlweg wird sich allerdings nichts ändern, ein baulich getrennter Gehsteig wird nicht kommen. „Die Kellergasse ist eine Schutzzone, das ganze Ensemble muss erhalten bleiben“, erklärt Papai.