Öffi-Ärger in Stammersdorf: Das lange Warten auf die Anbindung

„Im Weinbauort Stammersdorf regt sich Unmut. Bei Bewohnern, die spät abends gern ohne umständliches Umsteigen öffentlich nach Hause kämen. Und bei Heurigengästen, die nach ein paar Achteln lieber nicht mehr ins Auto einsteigen würden, um ins Zentrum zu kommen. Das Problem: Es fehlt eine zufriedenstellende Öffi-Anbindung.“

Mit diesen Sätzen begann ein KURIER-Bericht im Juni 2015. Geändert hat sich seither nichts. Und das sorgt für noch mehr Unmut, wie Heurigenwirt Leopold Klager vom „Winzerhof Leopold“ erzählt.

Kein Bus am Abend

Noch immer ist die Buslinie 125 zwischen Strebersdorf und der U1-Station Leopoldau Stein des Anstoßes. Der letzte Bus von Leopoldau nach Stammersdorf fährt um 20.57 Uhr, der letzte vom Heurigenort zur U1 um 21.05. Und die Straßenbahnlinie 31, die bis nach Mitternacht Stammersdorf und Schottenring verbindet, ist nach Betriebsschluss des 125ers nur zu Fuß erreichbar.

Vor vier Jahren war Klager deshalb Teil einer Bürgerinitiative, die eine Taktverdichtung sowie bessere Verbindungen am Abend forderte. (Zumindest so gut wie in NÖ. Denn im benachbarten Gerasdorf fährt wochentags der letzte 125er um 23.43 Uhr Richtung Leopoldau. Und von der U1 können die Niederösterreicher auch noch um 23:57 nach Hause fahren. Dieser letzte Bus stoppt allerdings an der Stadtgrenze.)