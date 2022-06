Unwetter: Gewitterfront zieht durch den Norden des Landes

Aufgeheizte Luft trifft auf eine Kaltfront - Unwetter sind am heutigen Abend also vorprogrammiert. Besonders betroffen ist Oberösterreich: Im Bereich der Pyrnautobahn, vor allem am Voralpenkreuz, kam es laut Unwetterzentrale bereits zu heftigen lokalen Gewittern und Hagel.

Die Wetterfront dürfte auch den Bezirk Kirchdorf an der Krems erreicht haben. Aktuelle Fotos von Facebook-Usern zeigen tischtennisballgroße Hagelkörner in Roßleithen. Die Gewitter sollen weiter nach Niederösterreich ziehen.