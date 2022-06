Viele Gewitter an Hitzetagen in Österreich

Freitag mit 36 Grad

Der Mittwoch beginnt mit vielen Wolken. In Vorarlberg hat es nur noch um die 22 Grad, während es im Osten weiterhin heiß bleibt. Am Donnerstag sind vor allem im Bergland Schauer wahrscheinlich. Die Tageshöchstwerte liegen bei 34 Grad, bis es am Freitag noch einmal wärmer wird

Am heißesten wird es in Wien und dem Burgenland. Das Land bleibt temperaturmäßig zweigeteilt. Am Wochenende soll es nicht mehr ganz so heiß werden, die 30 Grad seien aber dennoch in Sicht, heißt es bei Ubimet.

Die Juni verlief bislang 2 Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, wobei die größten Abweichungen um +3 Grad im westlichen Bergland von Vorarlberg bis zu den Tauern verzeichnet wurden. Vergleichsweise gering waren die Abweichungen mit 1 bis 1,5 Grad bislang im östlichen Flachland, diese werden zum Monatsende jedoch ansteigen.