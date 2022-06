Zell am See: Der Ruhepol im Actionrevier

In einem sehr alten Buch findet sich eine Beschreibung, wie man sich als Gläubiger das Paradies vorstellen darf: „Das Paradies, das den Gottesfürchtigen versprochen ist, ist so beschaffen: In ihm sind Bäche mit Wasser, das nicht faul ist, andere mit Milch, die frisch schmeckt, andere mit Wein, den zu trinken ein Genuss ist, und wieder andere mit geläutertem Honig. Die Gottesfürchtigen haben darin allerlei Früchte und Barmherzigkeit von ihrem Herrn zu erwarten.“

Das alte Buch ist freilich der 1.300 Jahre alte Koran, das Heilige Buch des Islam, in der 47. Sure findet sich diese Beschreibung. Zu Recht denken Sie sich jetzt, was das soll, warum der KURIER hier in der Reise-Beilage mit Österreich-Schwerpunkt aus dem Koran zitiert.

Nun, die arabischen Staaten mögen die fossilen Energieträger besitzen, mit denen unsere Wirtschaft seit einem Jahrhundert läuft. Aber hier in Österreich hat man nach der Vorstellung vieler Araber auch keine schlechten Karten im kosmischen Lotto gezogen, gleichen doch manche Regionen der Beschreibung des Paradieses im Koran.

Vor allem für Zell am See hat sich das seit den 1960er-Jahren von Beirut bis Kuwait und Dschidda herumgesprochen. Aber egal, ob die Schrift hier akkurat beschreibt oder nicht, eines ist gewiss: Die Salzburger Region Zell am See ist einfach unglaublich schön.