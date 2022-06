Info

Zu erleben: 7 (Hauben-)Gerichte, dazu 13 Weine mit Erklärung vom Winzer, Kulisse: Kellergasse im Fackellicht. Die Kellergassenkulinarien finden am 15. Juli 2022 in Paasdorf (Preis: 129 €), am 18. und 19. August 2022 in Hohenwarth (108 €) statt. Beginnzeit ist gestaffelt (halbstündlich von 17 bis 19.30 Uhr), daher lieber pünktlich sein! Dauer etwa vier Stunden.

Kurzurlaubspackages: Kulinarium Passdorf mit 2 ÜN und Transfer ab 283,04 €. Kulinarium Hohenwarth mit 1 ÜN und Transfer ab 169,05 €. Infos und Buchung: weinviertel.at/kellergassenkulinarium

Zu gewinnen (Einsendeschluss 24. Juni 2022): Für das Kellergassenkulinarium am 15. Juli in Paasdorf verlost KURIER ReiseGenuss 1 x 2 Tickets (Beginnzeit 19.30 Uhr). Schicken Sie zur Teilnahme ein Email mit Betreff „Kulinarium“ an: reise@kurier.at

Buchung und Details: Weinviertel Tourismus, Tel. 02552/35 15-0, weinviertel.at. Weitere Infos auf fb.com/weinstrasse.weinviertel, veltlinerland.at, weinstrasse.co.at oder auf der Weinviertler Heurigen App.