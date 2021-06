Getreide- und Weinkulturen durchziehen die Landschaft. Das relativ trockene pannonische Klima und die fruchtbaren Lössböden sind beste Voraussetzungen für Weinbau. Die Felder auf den sanften Hügeln wie ein Gemälde, Grün in allen Schattierungen, ein Mosaik aus Hell-, Dunkel-, Pastell-, Blatt-, Moos-, Oliv- und Grasgrün. Dazwischen eingestreut wachsen Gehölzstreifen, Baumgruppen und Reste der ursprünglichen Eichenwälder. An die riesigen Windräder, die man in so mancher Richtung sieht, muss sich das Auge erst gewöhnen. Die Siedlungen liegen aus Schutz vor Wind und Wetter oft in flachen Talsenken. Grün sind auch die meisten Kellertüren gestrichen. Laut Farbenlehre gilt Grün als die ruhigste aller Farben. Sie steht für Frische, Frieden, Hoffnung, Leichtigkeit und Harmonie. Das spüren auch die Touristen. Genussvolle Gelassenheit ist die Devise.