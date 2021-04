Stille Örtchen in den österreichischen Alpen

Gut versteckt und ebenfalls in Osttirol ist das Defereggental, ein vom Massentourismus verschontes Juwel im Nationalpark Hohe Tauern, in dem man Zirbenwälder, Wiesen, Almen und eine einzigartige Tierwelt findet. St. Veit in Defereggen, die höchstgelegene Gemeinde Osttirols, ist ein idealer Ausgangspunkt zum Wandern und E-Biken. Vom Tal wandert man südseitig zum Speikboden und zu den Gritzer Seen. E-Biker können am Klammljoch den historischen Weg der Bergbauern, Kirchgänger und Schmuggler hinüber nach Südtirol radeln. Unterwegs kommt man an der Jagdhausalm, eine der ältesten Almen Österreichs, vorbei.