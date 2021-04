Die ungewöhnlichsten Hotels Österreichs

Nach einer langen Phase des Urlaubsverzichts locken spannende Hotelkonzepte Urlauber in ihre Unterkunft. Aber auch bevor Beherbergungsbetriebe wieder aufsperren dürfen, macht es Spaß, die kuriosesten Unterkünfte Österreichs zu entdecken. Das Wiener Traveltech-Startup Midnightdeal.com stellt fünf kuriose Übernachtungsmöglichkeiten vor.

Eine Nacht in der Blase

Eines ist bei dieser Unterkunft sicher: Die Aussicht auf das Panorama des Salzkammerguts wird von keinen Hindernissen gestört. In Weyregg am Attersee können Urlauber eine völlig neue Camping-Erfahrung machen und in einer transparenten Blase übernachten. Zusätzlich zur Übernachtung im Kugelzelt können auch Whirlpool und Frühstück hinzugebucht werden.