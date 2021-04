Die besten Rezepte mit Eiern aus aller Welt

Wenn man in Uganda einen Snack will, kommt man schnell auf „Rolex“. Der Name ist ein Wortwitz, über den noch immer alle gerne lachen: Die gerollten Omelettes, gefüllt mit was auch immer, wurden mit der Zeit von den „rolled eggs“ zu „rolex“, und tatsächlich ist das überall so angeschrieben. In den Straßenküchen Thailands sollte man unbedingt Khai Ping Songquang, Eier am Spieß, kosten: Das Innere des Eis wird vor dem Grillen aus der Schale geblasen, verrührt, gewürzt und wieder zurück ins Ei gegossen.