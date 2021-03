Cold Brew Coffee - Ein Kärntner macht mit kaltem Kaffee Furore

In Wien gibt es einige Coffeeshops, die Filterkaffeespezialitäten und 25 Grams Cold Brew Coffee servieren: Der Pelikan Coffeeshop in der Pelikangasse (dort steht der Baristastaatsmeister hinter dem Tresen), bei den Coffee Pirates in der Spitalgasse und im Gotha in der Mariahilfer Straße. Was ist für Baristas das Wichtigste am Kaffee? „Zuerst schaue ich das Bohnenbild an, ob sie gleichmäßig, nicht zerbrochen sind oder Defekte von Insektenbissen haben. Dann kommt das Aroma, das beim Cupping – eine von der Special Coffee Association (SCA) normierte Art der Verkostung – getestet wird. Zum Schluss sind es die Nuancen, die ich beim Kosten herausschmecke, die Fruchtigkeit und die Säure“, erklärt Lukas Leitsberger und lässt ein paar Bohnen, die er selbst bei kolumbianischen Bauern ausgesucht hat, durch seine Finger rieseln.