Die scharfe Karriere des Chili-Saucen-Weltmeisters

Weltmeister der Chili-Saucen

Seine ersten Saucen füllte er in Flaschen ab und verschenkte sie zu Weihnachten an Freunde. Nachdem alle begeistert waren, dachte er, er könne sich während des Bachelorstudiums ein bisschen Geld dazuverdienen. Mit dem Firmennamen Tommy’s Hot Stuff meldete er sich als Kleinunternehmer an, ließ Etiketten drucken, kaufte Flaschen, kochte und pilgerte zu Gastronomen und Delikatessenhändlern. Im März 2020 wurde „Tom’s Hot Sauce - Original“ bei den „Hot Pepper Awards“ in New York prämiert, im Winter landete seine Chili-Spezialität bei den „Scovie Awards“ in New Mexico – der wichtigste internationale Wettbewerb für scharfe Saucen – auf dem ersten Platz aus 742 Bewerbungen. „Das ist der Oscar der Chili-Welt und so viel wert wie Gold bei den Olympischen Spielen“, sagt das 29-jährige Multitalent. Sein Erfolg blieb nicht unentdeckt. Die weltmeisterliche Sauce hat auch den Lebensmittelkonzern Nestlé auf die hochwertig produzierte Chili-Mischung von Hlatky aufmerksam gemacht. Der Goliath zwang mit einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung den österreichischen David, seinen Firmennamen Tommy’s Hot Sauce, weil er der Marke Thomy zu ähnlich sei, zu ändern. „Dass meine per Hand und aus besten Lebensmitteln hergestellte Chili-Sauce mit einem Produkt von Nestlé verglichen werden könnte, will auch ich vermeiden. Deren Thomy soll nicht von den Erfolgen meiner Produkte profitieren.“ Daher sein neuer Firmenname: Tom’s Hot Stuff.