Hier macht Frenkie Schinkels am liebsten seinen FKK-Campingurlaub

Was ist der Reiz am FKK-Campen?

Es ist Natur pur. Und ich hab’ ja überhaupt kein Problem mit dem Nacktsein. Als Fußballer sind wir gewöhnt, miteinander zu duschen, und ich bin ein großer Saunageher, da ist man bekanntlich ja auch nackert. In der Früh aufstehen, ich muss mir nichts anziehen, schwimmen gehen, wie Gott mich geschaffen hat, spazieren gehen und im Liegestuhl sitzen – das ist ein Gefühl der Freiheit. Beim Sporteln, Einkaufen oder Schön-Essen-Gehen ziehen wir uns natürlich an, logisch. In der Pubertät wollten die Kinder nicht. Samanta, meiner Ältesten, ist das jetzt wieder egal.

Wird es einem nicht manchmal zu eng, wenn ein Wohnwagen neben dem anderen steht?

Nein, wir haben genug Platz. Mittlerweile haben wir immer dieselbe Parzelle. Der Wohnwagen, das Vorzelt, den Anhänger mit Gartenmöbeln bauen wir am Ende des Urlaubs ab und lagern alles in Kroatien im Depot. Weil das Fahren mit Anhänger ist mühsam. Das kostet nur 180 Euro pro Jahr.