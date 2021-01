Kroatien: Mit dem Katamaran zu kleinen Inseln

Es stellt sich wieder strahlendes Sommerwetter mit idealen Segelbedingungen ein. In südöstlicher Richtung liegt eine schöne Ankerbucht zwischen zwei Inseln als Tagesziel. Nach ruhiger Nacht zeigt die Sonne, wie man Frühaufsteher mit prächtigem Farbenspiel am Himmel und Gefunkel auf den Wellenkämmen belohnt. Wenige Jachten ankern hier, das Wasser ist türkisblau und vermittelt karibisches Flair. Segeln, baden, bei selbst bereiteten Mahlzeiten beisammen sitzen, plaudern und die Natur genießen: So geht es die nächsten Tage weiter.

Speziell ist dann der letzte Ankerplatz, wieder zurück in den Kornaten zwischen unbewohnten Inseln. Der Anker fällt am frühen Nachmittag, es bleibt viel Zeit – zum Beispiel für eine Inseltour. Am Hügel trägt ein Feigenbaum viele reife Früchte, eine unerwartete Ergänzung des Speiseplans. Versorgt mit Sundownern, in den Polstern am Vordeck versunken, bietet sich großes Kino: Die Dämmerung zieht alle Register, ein wechselndes Zusammenspiel von Farben und Formen am Himmel setzt an. Gelbe verschwommene Streifen ziehen sich über den erst hellblauen Himmel und wechseln sanft in Orange- und Rottöne am tiefblauen Firmament. Schließlich endet das Spiel der Natur. Einige weiße Lichtpunkte im Dunkel der Nacht bleiben, es sind Toplichter auf den Masten der verstreut ankernden Jachten.