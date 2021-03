Quer durch Salzburg auf dem neuen Panorama Trail

Der bestens beschilderte Hohe Tauern Panorama Trail führt auf der nördlichen Seite des Salzachtals vom westlichsten Punkt des Bundeslands Salzburg bis nach Zell am See. Pro Tag sind Weitwanderer zwischen vier bis sieben Gehstunden – ohne Seil und in einer Aussichtslage zwischen 1.500 bis 2.400 Meter Seehöhe – unterwegs. Sollten in der Nebensaison witterungsbedingt, etwa durch Schnee in den Höhenlagen, die Hauptrouten noch nicht begangen werden können, stehen Alternativrouten zur Verfügung. Und wem das Rucksackerl zu schwer ist, dem bietet die Region ein Gepäckservice an.