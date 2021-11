Weinviertel: Ein bisserl Advent, ein bisserl Wellness

So viel Gegend! Im Weinviertel, also am nördlichsten Zipfel davon, gibt es keine ernst zu nehmenden Berge. Auch größere Seen sucht man vergeblich. Und weil man im Herbst – pardon, wir sind an

der Grenze bei Laa, da, wo die Thaya in Richtung Tschechien abbiegt – über braunen Äckern und matt glänzenden Wiesen auch sehr viel Grau in der Luft erleiden muss, drängt sich beim ersten Durchfahren der Eindruck auf: Hier gibt’s doch nichts zu sehen, bitte fahren Sie weiter!

Dem ist – erraten! – nicht so.

Denn wer genauer hinsieht, dem offerieren Land und Leute hier oben, um geografisch nicht ganz präzise zu formulieren, allerhand.

Hadres zum Beispiel. Die Gemeinde mit einem Schwert im Wappen beherbergt knapp 1.700 Seelen und war, so ehrlich muss man sein, dem Autor dieser Zeilen vorab kein großer Begriff.

Tatsächlich aber hat der kleine Ort die längste zusammenhängende Kellergasse – Experten sagen: Kellertrift – von, ja von wo eigentlich? Vielleicht nicht von der ganzen Welt, aber jedenfalls im Weinviertel.

Das ist für sich genommen schon erstaunlich. Wirklich spannend wird die Kellertrift, wenn man sie erlebt, oder genauer: durchmisst.

Der Advent ist ein hervorragender Anlass, um die Gasse in maximal gemächlichem Tempo zu begehen, immerhin ist sie 1,6 Kilometer lang – in eine Richtung. Der Weg steigt stetig und die seit Menschengedenken unveränderten und immer noch genutzten Presshäuser sind vielfach zugänglich.

Sei es, weil darin Holz-Schnitzereien oder anderes Handwerk feilgeboten werden.

Sei es, weil man mit Punsch, Waffeln oder pikanten Speck- und Käsebroten verköstigt wird.

Im Vorjahr war Zwangspause, aber in diesem Herbst soll der Adventzauber in der (Achtung, Auflösung!) längsten „geschlossenen“ Kellergasse Europas am 4./5. und 11./12. Dezember wieder wie üblich stattfinden (jeweils von 13 bis 18 Uhr). Wie übrigens an vielen niederösterreichischen Orten mit besonderen Adventveranstaltungen (siehe unten). Wer Hadres sieht, wird auch verstehen, dass Alfred Komarek seine „Polt“-Romane hier nicht nur verfilmen ließ, sondern sich auch selbst ein Presshaus samt Keller gekauft hat.