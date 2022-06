Der Hochsommer ist da: Auf Kaiserwetter folgt der Hitzeschock

Beim Donauinselfest hat sich das Wetter in Wien fast wie bestellt verhalten: Nach einem warmen Start am Freitag kühlte es am Samstag ein wenig ab, bevor das Fest am Sonntag bei Kaiserwetter und 29 Grad ins Finale gehen konnte. Das war erst ein Vorgeschmack auf das hochsommerliche Wetter, das uns diese Woche bevorsteht.

Das Quecksilber im Thermometer erklimmt gleich zu Wochenbeginn lichte Höhen: Am heutigen Montag treffen subtropische Warmluftmassen ein. Begünstigt durch hohen Luftdruck sind im Osten bis zu 35 Grad möglich. In Westösterreich bewegen sich die Temperaturen vorerst noch auf angenehmerem Niveau mit Höchstwerten um die 26 Grad. Am Abend besteht laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hohe Gewittergefahr, vor allem in Tirol, Vorarlberg und Salzburg.