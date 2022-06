Flug-Chaos: Es drohen weitere AUA-Flugausfälle

Bei den Streichungen handle es sich überwiegend um europäische Städteflüge, die mit anderen Flügen von Austrian zusammengefasst oder bei denen auf das Netzwerk innerhalb der Lufthansa Group zurückgegriffen werden kann, um alternative Flugverbindungen anzubieten, so die Sprecherin.

Es sei zwar versucht worden, die Passagiere zu kontaktieren und sie auf andere Flüge der Gruppe umzubuchen. Offenbar ist das aber nicht immer gelungen. Wie viele Passagiere ihre Flüge nicht antreten konnten, ist nicht bekannt.

Gibt es anderswo auch Probleme?

Ein ähnliches Chaos spielte sich am Wochenende auch an den zwei internationalen Großflughäfen Düsseldorf Airport und Köln Bonn Airport in Nordrhein-Westfalen ab. Dort starteten am Wochenende die Sommerferien.

Zusätzlich zu den Crew-Erkrankungen, von denen auch die Lufthansa und Lufthansa-Tochter Eurowings betroffen seien, führte dort auch ein Mangel an Bodenpersonal zu enormen Wartezeiten und Ausfällen. Auch an anderen Flughäfen in Europa, wie beispielsweise Amsterdam oder London, führte der Personalmangel zu verpassten Flügen. In Marseille streiken die Fluglotsen.

Welche Ansprüche habe ich als Passagier?

„Der Vorteil, wenn man direkt bei der Airline und nicht über Buchungsplattformen bucht, ist, dass die Fluglinie die Kontaktdaten der Passagiere hat und diese direkt kontaktieren kann“, erklärt die ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.