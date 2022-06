Grundwasserreservoir auf Rekordtief gesunken

Hitze

In Österreich bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin heiß, prognostizieren die Experten des Wetterdiensts Ubimet. Extremwerte wie etwa die neue regionale Rekordmarke von 36,5 Grad in Vorarlberg am Sonntag werden nicht erreicht.

Unbeständig

Die Unwetter in vielen Teilen des Landes am Montagabend gaben bereits einen Vorgeschmack auf diese Woche. Denn die gewitteranfällige Wetterlage setzt sich fort.

Ausblick

Am heutigen Mittwoch ist bis in die Steiermark mit Schauern und viel Regen zu rechnen. Rund um Wien bleibt es weitgehend trocken. Der Donnerstag zeigt sich österreichweit freundlicher. Der Freitag startet im Süden und Osten mit Sonne, es wird aber gewittrig. Der Samstag startet in weiten Teilen des Landes ebenso mit Regen.