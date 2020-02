Kurz war drei Tage zuvor in Corona-Hotel, zwölf Kontaktpersonen in Tirol in Quarantäne

Der Coronavirus macht auch vor sportlichen Events nicht halt. In Österreich wird aktuell noch abgeklärt, ob das Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt in Salzburg stattfinden wird. Indes sind aber auch bereits sportliche Ereignisse abgesagt worden.

So zum Beispiel die Tischtennis-Mannschafts-Weltmeisterschaft, die Ende März im südkoreanischen Busan hätte stattfinden sollen. Diese wurde nun vom Weltverband um mindestens drei Monate verschoben. Der vom 6. bis 8. März im italienischen Padua, in der norditalienischen Region Veneto, geplante Säbel-Weltcup wird nach Tauberbischofsheim in Deutschland verlegt.

UEFA in der "Phase des Abwartens"

Mit Blick auf die EM in diesem Sommer beobachtet die Europäische Fußball-Union UEFA die aktuellen Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit. „Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land: Der Fußball muss den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen“, sagte UEFA-Vizepräsident Michele Uva dem italienischen Radiosender Rai. Das EM-Eröffnungsspiel soll am 12. Juni in Rom stattfinden, das Turnier wird in zwölf Ländern ausgetragen.

In Italien erwartet Inter Mailand ein sogenanntes Geisterspiel. Die Heimpartie in der Europe League gegen den bulgarischen Meister am Donnerstag um 21 Uhr soll im leeren San-Siro-Stadion ausgetragen werden, wie der Club nach Abstimmung mit der UEFA mitteilte.

Juventus gegen Inter Mailand erwartet Geisterspiel

Ferrari schloss als Vorsichtsmaßnahme zwei Museen in Norditalien. Der Rugby-Verband kündigte an, Spiele an diesem Wochenende auszusetzen. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora sagte der ersten Fußball-Liga zu, in den vom neuartigen Coronavirus betroffenen Regionen Begegnungen ohne Zuschauer-Beteiligungen austragen zu dürfen - darunter auch das Top-Spiel Juventus Turin gegen Inter Mailand.

Die japanische Fußball J-League entschied, alle bis Mitte März geplanten Spiele zu verschieben. Insgesamt sind 94 Partien betroffen. Die Liga war erst am Wochenende mit dem ersten Spieltag in die Saison gestartet.