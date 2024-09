Taylor-Swift-Anschlag: Brisante Chats mit 15-Jährigem in Deutschland

Der 19-Jährige Beran A. bleibt in Untersuchungshaft. Jener junge Ternitzer, der einen Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert geplant haben soll, hatte am Freitag kurz die Hoffnung, das Gefängnis verlassen zu können - sein Anwalt Werner Tomanek hatte einen Enthaftungsantrag eingebracht. Die Hoffnung währte nicht lange. Die U-Haft-Richterin wies dieses Ansinnen klar zurück. Beran A. bleibt in U-Haft.

Doch nicht harmlos?

Ein wesentlicher Grund dafür dürften neu ausgewertete Chats sein. Denn die haben wenig mit dem zu tun, was Anwalt Tomanek seit Wochen der Öffentlichkeit zu vermitteln versucht: Dass sein Mandant ein einsamer, übergewichtiger Bub wäre.