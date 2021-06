Weiterer Rückgang bei Neuinfektionen in Österreich

Die Regierung ist mit der aktuellen Corona-Situation soweit zufrieden: "Im Kampf gegen das Virus haben wir alle gemeinsam viel geschafft," so Kanzler Sebastian Kurz und Vize Werner Kogler.

Fast vier Millionen Personen sind in Österreich mit heute erstgeimpft. Derzeit wird in Österreich rund alle 1,1 Sekunden eine Corona-Schutzimpfung durchgeführt. "Das bringt eine weitere Entspannung der Infektionslage in Österreich und macht auch weitere Lockerungen möglich", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Gestern wurde mit 279 Neuinfektionen der drittniedrigste Wert seit September gemeldet. Nur ein weiterer Todesfall wurde registriert.

Der Trend abnehmender Neuinfektionen setzt sich auch heute fort: Von gestern auf heute wurden in Österreich 243 neue Infektionen und sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 647.322 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 10.647 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 631.869 wieder genesen. Derzeit befinden sich 406 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 131 auf Intensivstationen betreut.