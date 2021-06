Wiens tiefrotes Corona-Budget mit kleinen Lichtblicken

„Vorrang vor einer schwarzen Null haben jetzt die Unterstützung des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft, des Gesundheitssystems und des Bildungsbereichs“, sagt der Stadtrat. Insgesamt habe man bis dato 600 Millionen Euro für die diversen Corona-Hilfspakete verbucht.

Der Fokus liege laut Hanke im Kampf um die Arbeitsplätze. Hier würden sich schon erste Erfolge zeigen: „Wien ist das einzige Bundesland mit mehr Lehrlingen im ersten Lehrjahr als vor der Krise und gleichzeitig mehr Lehrlingen in Ausbildung als noch 2019“, betont der Stadtrat.

Vor den aktuellen Arbeitslosenzahlen treten solche Teilerfolge allerdings in den Schatten: Ende 2020 waren knapp 174.000 Wiener ohne Job, was einen gewaltigen Anstieg von 23,6 Prozent bedeutet. Positiv: Einen niedrigeren Anstieg hatte nur Niederösterreich zu verbuchen. Auf der anderen Seite der Skala steht das extrem vom Tourismus abhängige Tirol mit einem Plus von 68,7 Prozent.

Die Gesamt-Arbeitslosenquote ging zuletzt leicht zurück, liegt aber in Wien immer noch bei 13,6 Prozent (Österreich-Schnitt: 8,7 Prozent).

Beträchtlich auch die coronabedingten Steuerausfälle für die Stadt: Sie betrugen rund 780 Millionen Euro. Ungeachtet dessen wurden die Rücklagen von 1,8 auf 1,9 Milliarden Euro erhöht.