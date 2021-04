Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierte die Stadt eine Corona-Hilfsmaßnahme der anderen Art: Mit einer Beteiligungs-GmbH wollte man Wiener Unternehmen nicht nur mit Fremdkapital, sondern mit Eigenkapital auf die Beine helfen. Salopp gesagt: eine Art Rückkehr der (Teil-) Verstaatlichung.

Die Ausgangslage Die Firmen, an denen sich die Stadt beteiligen wollte (und will), müssen „identitätsstiftend für Wien“ sein. Und: Sie müssen an sich wirtschaftlich gesund sein. Die Beteiligungen sind auf eine Million Euro oder 20 Prozent pro Firma beschränkt und laufen maximal sieben Jahre. Wer sich bewirbt, wird streng geprüft.

Die „Stolz auf Wien“-Beteiligungs-GmbH ist formal eine Tochter der Wien Holding und der Wiener Wirtschaftskammer. Das erste Geld, 40 Millionen Euro, kam zur Hälfte von der Stadt. Fünf Millionen Euro lieferte die Kammer, der Rest kam unter anderem von Erste Bank, Bawag/PSK und der Wiener Städtischen.

Erste Hürden Bald zeigte sich: Ganz so einfach ist die Sache nicht. Das Konzept war so sauber aufgesetzt und der Kriterienkatalog so streng, dass die Prüfung der Bewerber lange dauerte. Aus Sicht der Steuerzahler ist das begrüßenswert, attestierten damals Ökonomen. Für die Hilfesuchenden ist es schwierig.

Und: Das Modell einer Beteiligung bedeutet für die Unternehmer, dass sie weitreichende Rechte an ihre Retter abtreten müssen. Das ließ so manchen zögern.

Zwischenbilanz Nach einigen Monaten zeigte sich: Das Instrument kann einzelne Unternehmen retten, für die breite Masse ist es nicht geeignet. 60 Unternehmen wurden seit Mai des Vorjahres geprüft, mit sieben Unternehmen wurde die Stadt – Stand heute – schließlich handelseins. Die ersten Unternehmen, die im Herbst präsentiert wurden, waren der Juwelier Frey Wille und der Mineralölhändler Adamol.

Kritik der Opposition Ein gefundenes Fressen für die Wiener Opposition, die von der Stadt raschere, unbürokratischere Hilfen einforderte. Die „Stolz auf Wien“-GmbH wurde zum Spielball im beliebten Match Stadt gegen Bund. Vor allem die Wiener ÖVP nutzte zuletzt jede Gelegenheit, um auf die aus ihrer Sicht rascheren Corona-Hilfen des Bundes zu verweisen.