Corona-Hilfen: Nur ein paar sind bisher „Stolz auf Wien“

Dass das Café Ritter in Ottakring in die Pleite geschlittert ist, das passt so gar nicht ins Konzept der „Stolz auf Wien“-Beteiligungs-GmbH.

Mit der GmbH hat es sich die Stadt nämlich zur Aufgabe gemacht, von der Corona-Krise gebeutelte Unternehmen zu retten. Auch das Café Ritter stand auf der Liste.

Sterben ist da nicht vorgesehen.

Dass das Vorstadt-Kaffeehaus nun insolvent ist und sich die Stadt letztendlich doch nicht beteiligt hat – dazu später mehr –, ist keine gute PR für die Hilfsmaßnahme. Die Wiener SPÖ hat sie vergangenes Jahr mit großer Geste präsentiert.

Die Probleme der „Stolz auf Wien“-GmbH sind aber viel größer. Die GmbH arbeite zu langsam und rette die falschen Firmen, so lautet die Kritik der Opposition. Was ist dran an den Vorwürfen?