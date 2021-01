Stadtrat Peter Hanke: „Frühere Impfung für Gastro-Personal“

Sie haben die Kosten für den Bau der U2/U5 mit 2,1 Milliarden Euro beziffert. Stadträtin Renate Brauner rechnete bei der Präsentation 2014 mit 1 Milliarde. Kann man in Wien nichts bauen ohne Kostenexplosion?

Man kann alles bauen ohne Kostenexplosion. Es geht darum, welche Preise und Investitionshöhen für welchen Zeitraum genannt werden. Wenn 2014 auf Basis von Ausschreibungsunterlagen Beträge genannt werden, sind das Schätzwerte. Sieben Jahre später zu Baubeginn ist man von diesem Betrag weit entfernt, auch wegen sich ändernder Preisniveaus. Wenn dann eine Bauzeit von fünf bis sieben Jahren dazukommt, ist der Betrag, der am Ende in den Büchern steht, ein ganz anderer. Daher will ich einen Systemwechsel. Es sollen nur noch Beträge für Investitionen genannt werden, die für den Tag der Inbetriebnahme Gültigkeit haben. Die 2,1 Milliarden Euro werden zum Zeitpunkt der Eröffnung in den Büchern der Wiener Linien zu finden sein.

Wird dieser Betrag halten? Es gibt jetzt schon Verzögerungen und Probleme bei Ausschreibungen.

Ich gehe davon aus, dass dieser Betrag realistisch ist.