Pandemie überwunden? Van der Bellen "optimistisch"

Gehe es also Italiens Wirtschaft gut, habe dies auch positive Auswirkungen auf Österreich. Umgekehrt verspüre bei negativen Entwicklungen auch Österreich negative Konsequenzen. Auch wir haben also größtes Interesse, dass die Regierung Draghi Konzepte auf de Beine bringt", erklärte Van der Bellen. Zudem habe er mit Mattarella auch Themen wie eine gemeinsame EU-Außenpolitik besprochen. Diese lasse noch zu wünschen übrig. Etwas bei der Suche nach einer gemeinsamen Position gegenüber Russland.

Gemeinsamkeiten bei EU-Erweiterung

Gemeinsamkeiten in der Politik Österreichs mit Italien aber auch dem Vatikan (vor dem Treffen mit Mattarella hatte Van der Bellen Papst Franziskus einen Besuch abgestattet) ortete der Bundespräsident in der Frage einer baldigen EU-Erweiterung am Westbalkan. Er hoffe, dass Differenzen zwischen Nordmazedonien und Bulgarien, die derzeit die Beitrittsgespräche zwischen der EU und Skopje aber auch mit Albanien stocken lassen, bald überwunden werden könnten. Keine Hoffnung machte sich Van der Bellen indes auf ein ausgiebiges Kultur-Sightseeing-Programms anlässlich seines offiziellen Besuchs in der "Ewigen Stadt". Das sei schade, meinte der Bundespräsident. Nachsatz: "Aber das ist in diesem Amt eben so."