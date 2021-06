Van der Bellen in Rom: Papst, Präsident und ein Gespräch unter Ökonomen

Papst Franziskus erzeuge mit seinen Formulierungen "Bilder, die ins Herz gehen", sagte Van der Bellen. Anschließend an die Papst-Audienz steht ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin auf dem Programm.

Um 12.30 am Montag tritt VdB im Quirinal den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Es ist ein offizieller Staatsbesuch mit allen Finessen des Protokolls. Anschließend an das Vieraugengespräch ist ein gemeinsames Mittagessen der beiden Staatspräsidenten vorgesehen. Gesamtzeit des Besuchs: zwei Stunden. Das ist vergleichsweise lang, ein Zeichen der Wertschätzung.

Am Montag am Abend gibt der österreichische Botschafter in Rom, Jan Kickert, ein Abendessen für den Bundespräsidenten.

Am Dienstag trifft der Ökonom VdB den Ökonomen Mario Draghi. Mit dem italienischen Premier ist ein Vieraugengespräch geplant, da wird es sicher um Hardcore-Politik gehen: den ökonomischen Wiederaufbau und Wandel in Europa, den europäischen Zusammenhalt.

Danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit Südtiroler Abgeordneten auf der österreichischen Botschaft. Das ist Tradition bei österreichischen Staatsbesuchen in Rom.

Am Dienstag am Nachmittag besucht VdB die Ausgrabungsstätte in Ostia Antica, einem bedeutenden Hafen und Flottenstützpunkt des Alten Rom an der Tibermündung.

Drittes Treffen gilt Tschechien

Vergangene Woche hat der Bundespräsident den Nach-Corona-Besuchsreigen mit den Nachbarländern in Berlin eröffnet. Am Donnerstag dieser Woche werden die Nachbarschaftstreffen in Wien fortgesetzt. Der Präsident der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, ist in Österreich zu Gast.