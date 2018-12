Sigi Maurer und Co.: Ihre Vorsätze nach einem harten Jahr

Ob blitzartiger Parteirauschmiss, aufsehenerregendes Gerichtsverfahren oder sportliche Bruchlandung: Das Jahr 2018 barg für einige prominente Österreicher böse Überraschungen. Bei manch einem war es selbstverschuldet. Bei manch einem nicht. Aber an allen ist das Jahr nicht spurlos vorübergegangen. Zeit also, über 2018 zu reflektieren und für das neue Jahr aus so manchem Fehler zu lernen.

Roman Rafreider:

2018 sorgte Roman Rafreider für Gesprächsstoff im Rahmen der #MeToo-Debatte. Anfang Oktober wurde der ZiB-Moderator von seiner Ex-Freundin wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt. Er wurde beurlaubt, ein späteres Ermittlungsverfahren eingestellt. Dennoch bewegte der Fall die Öffentlichkeit. Auch, weil sich Rafreider in diversen Interviews an selbige wandte. Ende Jänner soll der Moderator nun wieder in den ORF zurückkehren.

Auf persönlicher Ebene machte dem Anchorman die mediale Überaufmerksamkeit durchaus zu schaffen, wie er in Interviews mehrmals betonte. Aber auch für ihn gilt der Spruch: Es gibt nichts Schlechtes, an dem nicht auch etwas Gutes ist. „So langsam glaube ich, dass ich diesen Super-GAU gebraucht habe, um endlich das zu tun, was ich schon lange tun wollte“, so der Moderator. Konkret sei das Folgendes: Er wolle „nur im Hier und Jetzt leben und nach vorne blicken“ sowie „das Gift, das da in mein Leben gebracht wurde, nicht trinken“. Entschlossen blickt er ins neue Jahr: „Ich habe bereits fixiert, dass 2019 ein fantastisches Jahr wird.“