Sigi Maurer veröffentlicht sexistische Nachrichten

Die ehemalige Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer hat ein Beispiel für den Alltagssexismus, dem Frauen ausgesetzt sind, öffentlich gemacht. Sie veröffentlichte auf Facebook und Twitter Nachrichten eines Lokalbesitzers, der sie zuerst auf dem Weg zur Arbeit belästigte, ihr dann via Facebook Messenger obszöne und sexuell explizite Nachrichten schickte. In den an sie gerichteten Texten steht: "Du hast auf meinen Schwanz geguckt als wolltest du ihn essen. Bitte wenn Du nächstes Mal vorbei kommst darfst Ihn ohne Worte in deinen Mund nehmen und ihm bis zum letzten Tropfen aussaugen, zahle auch 3 Euro mehr, wenn Du nix verschwendest !!!" (sic!)

Maurer beschrieb die Situation im Posting, das mehrere hundert Mal geteilt wurde: "Herr L. steht häufig mit Freunden ab dem frühen Nachmittag vor seinem Geschäft und trinkt Bier. Der Gehsteig in der Strozzigasse ist jetzt nicht gerade breit, das heißt wer an ihm und seinen Freunden vorbei will, muss entweder auf die Straße ausweichen oder zwischen Herrn L. und seinen Freunden durch. Das Geschäft von Herrn L. befindet sich auf meinem direkten Weg in die Arbeit, ich gehe mindestens zwei Mal pro Tag dort vorbei. Gestern Nachmittag musste ich wieder einmal zwischen Herrn L. und seinen Freunden durch – eine Situation die sie genutzt haben, um mich deppert anzureden. Eine halbe Stunde später hatte mir Herr L. auf Facebook untenstehende Nachrichten geschickt."